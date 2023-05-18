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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبو الزمالك يدعمون الونش في مباراة أسوان

الزمالك
الزمالك
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حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال مواجهة أسوان، على تقديم الدعم إلى زميله بالفريق محمود حمدي الونش، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

ألتقط لاعبي الزمالك صورة تذكارية بقميص الونش قبل انطلاق اللقاء، وتعرض الونش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الإسماعيلي في لقاء الجولة السابقة، والذي انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويتقدم الزمالك بهدف على ضيفه أسوان، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن،  على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري .
 

جاء تقدم الزمالك عن طريق إبراهيم نداي، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، في شوط مثير بين الفريقين.

الزمالك اسوان محمود حمدي الونش