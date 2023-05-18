يوسف زيدان وإبراهيم عيسي يشيدان بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها.. “صور”

شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة زيارة الكاتب والإعلامي الكبير ابراهيم عيسي والمفكر والكاتب الكبير الدكتور يوسف زيدان وبمصاحبة مجموعة الأطفال الأيتام وأطفال بلا مأوى، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة المسئولة عن تطوير منطقة الأهرامات لدعم الأطفال ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة تاريخهم العريق.

وشهدت الزيارة مصاحبة كلا من الكاتبين الكبيرين للأطفال وزيارة لمعالم المنطقة والوقوف على أهم التغيرات التي حدثت بمنطقة الأهرامات بعد عمليات التطوير، وأشاد الكاتبين بما تم إنجازه في المشروع حتى الان حيث ان الزيارة اصبحت أكثر إمتاعًا وثراء وطبقا للمعايير العالمية مؤكدين ان هذا المشروع قادر علي إعادة مكانة منطقة الزيارة بهضبة اهرامات الجيزة لمكانتها التي تستحقها.

كما قام المهندس عمرو جزارين بعرض أحدث المستجدات التي تمت في منطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، بما في ذلك الحافلات الكهربائية والمحطات والمطاعم وساحات الانتظار والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لاسيما وأن الأدباء والمفكرين أفضل من يمكنهم تقييم التجربة ومتعتها ونقلها للرأي العام.



