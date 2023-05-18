آلاء لاشين تتعاقد مع خالد سليم بأغنية جديدة "مين ده"

تعاقد الفنان خالد سليم، على أغنية جديدة تحمل اسم "مين ده" مع ألاء لاشين، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ومن المقرر طرح الأغنية في موسم الصيف.



وكان آخر اعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار اجتماعي.

من ناحية أخرى تنتظر آلاء لاشين، طرح أغنية جديدة لجنات تحمل اسم "وكأنك سكر" وذلك يوم ٢١ من شهر مايو الجاري وتتعاون جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسي والملحن مدين والموزع يحيي يوسف.