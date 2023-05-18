المنتخب الأوليمبي يبدأ استعداداته لأمم إفريقيا

بدأ المنتخب الأوليمبي استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالمغرب.

واجتمع الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الخميس بمقر الاتحاد، لمناقشة كافة الاحتيجات للفترة المقبلة واستعدادات المعسكر الاخير قبل خوض فعليات الامم الافريقية.

واتفق الجهاز الفني مع محمد بركات مدير المنتخب، علي المنتخبات الذي يود خوض مباراة علي الاقل خلال المعسكر المقبل من اجل الاحتكاك قبل فعليات أمم إفريقيا.