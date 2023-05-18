وزارة الشباب تعقد المقابلات الشخصية لمسابقة برنامج بادر

عقدت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، المقابلات الشخصية للمشروعات المشاركة بمسابقة برنامج بادر لتمنية القدرات المالية للشباب، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

تقدم ٧٠ مشروع للمشاركة بمسابقة البرنامج للتقييم واختيار أفضل 3 مشاريع، وسيحصل صاحب المركز الاول علي مبلغ مالي بقيمة ٢٠ الاف جنيه، وصاحب المركز الثاني مبلغ مالي بقيمة ١٥ الف جنيه، والثالث مبلغ مالي بقيمة ١٠الاف جنيه، بالاضافة إلي هدايا أخري وشهادة تقدير لكل أفراد المشروع.

وتم تقسيم المتقدمين علي لجنتين لتقييم المشروعات ، وجاءات اللجنه الاولي برئاسة منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، الدكتورة هالة عبد المنعم الصادق "رئيس برنامج حاضنة الأعمال " بمعهد بحوث الالكترونيات - وزارة التعليم العالي"، الدكتور طارق سلامة محمد المدير التنفيذي لشركة ميثاق للاستشارات والتدريب، والمهندس محمد عمرو مدير الحاضنة الهندسية بمبادرة رواد النيل.



وجاءت اللجنة الثانية برئاسة جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، رانيا جميل ملك مدير قطاع العمليات بمؤسسة انجاز مصر، والدكتور صفا سلامة محمد استشاري ريادة الأعمال بشركة ميثاق للاستشارات والتدريب، والمهندس محمود مالك منسق برنامج في ITEDA- TIEC

حضر المقابلات كل من محمود بدر ورشا سعيد مدير البرنامج بمؤسسة كير مصر للتنمية، عمرو العتراوي منسق البرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر انه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة يوم الاحد المقبل ٢١ مايو بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة في الحفل الختامي لبرنامج "بادر".