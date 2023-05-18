الدوري الأوروبي.. تشكيل مباراة إشبيلية ويوفنتوس في نصف النهائي

أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف إشبيلية، اليوم الخميس، نظيره يوفنتوس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الفريق الأندلسي، المهاجم المغربي يوسف النصيري، ويعاونه الأرجنيتني لوكاس أوكامبوس، والشاب بريان جيل، كما يحرس عرين الفريق، حارس منتخب المغرب، ياسين بونو.

وانتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي الدوري الأوروبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين يوفنتوس وإشبيلية على ملعب أليانز استاديوم بتورينو.

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس، بادي، جوديلي، أكونيا

خط الوسط: فرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، أوليفر توريس، براين جيل

وفي الهجوم: يوسف النصيري.

تشكيل يوفنتوس

كما أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يواجه به إشبيلية، والذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

خط الدفاع: جيلسون بريمر، جاتي، دانيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو، رابيو، لوكاتيلي، فاجيولي، صامويل إيلينج

وفي الهجوم: مويس كين، أنخيل دي ماريا.