بنك التنمية الصناعية يوقع عقد وكالة مصرفية مع «بيتابس مصر» للحلول التكنولوجية الرقمية

قام بنك التنمية الصناعية IDB بالتعاقد مع شركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية الرقمية كمقدم خدمة ووكيل مصرفى عن البنك للعمل علي الوصول إلى عملاء جدد خارج نطاق شبكة فروع البنك التقليدية ولإتاحة ولتقديم خدمات ومنتجات البنك المختلفة لعملاء الشمول المالى.

قام بتوقيع العقد غادة البيلي - رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية، وكريم اهاب العضو المنتدب لشركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية وبحضور فرق العمل من الطرفين.

ويأتى توقيع هذا العقد في إطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتعزيز الشمول المالي وانتهاج بنك التنمية الصناعية IDB خطة خلق بيئة مواتية لتعزيزه من خلال الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وإتاحة المنتجات والخدمات المالية بجودة وتكلفه مناسبة تلبى احتياجات جميع العملاء.

وقالت غادة البيلى ان العقد الذي وقعه بنك التنمية الصناعية مع شركة بيتابس مصر كوكيل مصرفى يأتى فى ضوء تبنى بنك التنمية الصناعية مفهوم التطوير والابتكار والتحول الي الاقتصاد الرقمى وتسهيل دمج الافراد والمؤسسات بالنظام المالي من خلال الوكلاء المصرفيين بشكل فعال وآمن وتكلفه مناسبة والوصول إلى اكبر عدد من العملاء من خلال قنوات بديلة، مما ينعكس على رفع جودة الخدمة المقدمة وتخفيض التكلفة النهائية على العملاء.

وقد أعربت البيلى عن سعادتها بالتعاون مع شركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية والذى من شأنه تشجيع حلول الدفع الإلكترونية كاحد طرق تعزيز الشمول المالي.

و قال مينا وليم - مدير تطوير الأعمال بشركة بيتابس مصر - فخور بهذه الشراكه مع بنك التنميه الصناعية والتي ستتيح باقه من المنتجات والخدمات الالكترونيه التي ستساعد في الوصول الي الشمول المالي واتاحه وسائل الدفع الالكترونيه المختلفه من خلال منصه سهله وامنه، علاوه علي تعزيز المعاملات الرقميه للافراد والشركات للوصول الي عملاءهم والتحرك نحو مجتمع غير نقدي في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن IDB يستعد لطرح حلول مصرفية رقمية كخدمة الانترنت والموبايل البنكي لعملائه من الشركات والافراد للاطلاع وتنفيذ معاملاتهم البنكية بسهوله ويسر وأيضا الإشتراك في خدمة المدفوعات اللحظية IPN.