الزمالك يتقدم على أسوان بهدف في شوط أول مثير

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على ضيفه أسوان، بهدف في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تقدم الزمالك عن طريق إبراهيم نداي، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، في شوط مثير بين الفريقين.. ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج.

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد.

خط الوسط الهجومي: أحمد خالد، حسام عرفات.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، فيما يأتي أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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