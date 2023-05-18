على خطى زينتشينكو وجيسوس.. أرسنال يستهدف التعاقد مع ظهير مانشستر سيتي

يبحث نادي أرسنال الإنجليزي، تدعيم مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل، من صفوف فريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل النادي اللندني في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي، المعار إلى بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الشتوي الماضي، لمدة 6 أشهر بعد توتر علاقته بمدرب السيتي بيب جوارديولا، ليخرج على سبيل الإعارة لنصف موسم، واقترب من مغادرة ملعب الاتحاد في الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، بأن الجانرز يرغب في التعاقد مع كانسيلو، ليسير على خطى الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، الظهير الأيسر، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، اللذان قدما نجاحات مع المدفعجية منذ التعاقد معهما.

كانسيلو

وذكرت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية، أن أرسنال يريد تكرار تجربة زينتشينكو وجيسوس، بضم كانسيلو، في ظل عدم نية بايرن ميونخ في تفعيل بند شراء الظهير البرتغالي، وبالتالي سيعود اللاعب مجددًا إلى مانشستر سيتي في الصيف، ولكن بسبب الأزمة التي حدثت بينه وبين مدربه جوارديولا، فإن النادي سوف يوافق على بيعه في الميركاتو الصيفي القادم.

ويحتل أرسنال، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ85 نقطة.