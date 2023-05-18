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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على موريتانيا

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بثمانيه أهداف مقابل ثلاثة فى الدور ربع النهائي. 
أحرز الأهداف هيثم كوستا هدفين وعبدالرحمن الشافعى توتو هدفين والحسينى طة ومصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا وأحمد إيشا هدف لكل لاعب.
ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.
وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طة.

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منتخب الشاطئية يفوز