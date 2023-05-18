البغدادي: طرح حلول لإعلاء تماسك الأسرة ولمصلحة الطفل

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن مناقشة لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي قضايا الولاية والوصاية على المال، بجلسات الحوار الوطني، كانت مثمرة للغاية وموضوعية.

قالت البغدادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة":"النقاشات كانت غايه في الإبداع في تناول القضية وطرح الحلول وإعلاء مصلحة تماسك الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل".



وأضافت:"هناك العديد من النقاشات التي أظهرت أنه لا توجد مشكلة في التشريع ولا يوجد مشكلة في الشريعة لأن رجال الدين كانوا حاضرين، فضلا عن مجموعة من المسيحيين"، موضحه: "المشكلة كانت في الإجراءات التنفيذية".

وشددت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على ضرورة مواكبة المحاكم إجراءات الرقمنة لتسهيل الحصول على البيانات فضلا عن تحسين حالة المحاكم، ووجود قاعدة بيانات فهذه مسائل مهمة لابد من أن تؤخذ في الاعتبار.

وتابعت:"وجود الجد في الولاية ليس من الشريعة، ولا مانع أن تكون الأم هي الوصية، ولا يوجد نص يقول أن الجد هو الوصي بعد وفاة الأب"، مشيرة: "العديد من رجال الدين أكدوا أنه لا مانع أن تتولى الأم الوصاية لأنها الأدرى بشئون الطفل".