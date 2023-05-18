الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق الامتحانات المعملية السبت المقبل

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 بعد غدٍ السبت وذلك للامتحانات العملية والمعملية.

تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023 وهي على النحو التالي: