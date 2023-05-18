محمد سلماوي: الهوية الوطنية موجودة منذ الفراعنة

أكد الدكتور محمد سلماوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهوية الوطنية المصرية قائمة وموحدة بالفعل، ولكن التقسيم الغربي أسقط في بعض الأحيان حقب معينة.

وقال خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، إن الهوية لا تخلق، فهي قائمة وموجودة ونتصرف طوال الوقت وفقها، حتى وان لم نكن ندرك أبعادها.

وشدد على أن ديمومة الهوية الوطنية المصرية استوعبت كل غزو أجنبي، مضيفًا أن البعد الديني مكون أساسي للهوية الوطنية المصرية، وبالتالي لا يمكن تشكيل هوية وطنية عصرية لا يدخل الدين ضمن مكوناتها.

وأوضح ضرورة خلق الوعي بالهوية الوطنية، مضيفًا أن الهوية المصرية مستمرة وموجودة منذ أيام المصريين القدماء.

وواصل:" هذه الجلسات نبحث في كيفية خلق الوعي بالهوية الوطنية، وليس خلق هوية وطنية.. فهي قائمة بالفعل".