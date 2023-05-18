"الهجان" يشيد بالبرنامج الصيفي للأطفال: يربط ‏النشء بالمسجد.. وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم: 20  ألف مسجد تشارك هذا العام.. نصر عبده:ما يحدث ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بأطفالنا

في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد الشامخية بمدينة بنها التابع لمديرية أوقاف القليوبية ضمن البرنامج الصيفي للأطفال 2023، اليوم الخميس بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور أمجد حجازي وكيل كلية الآداب للدراسات العليا بجامعة بنها، والكاتب الصحفي نصر عبده مدير تحرير البوابة نيوز، والكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والشيخ عبد المعطي عياد مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ نجاح العجمي مدير إدارة أوقاف بنها أول، كما شاركت رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض عرائس للأطفال، والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع مبتهلًا.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ صفوت أبو السعود بالسادة الحضور جميعًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا في الاهتمام بالمساجد والنشء، مما زاد ثقة الجماهير بأنشطة الوزارة فزاد عدد مساجد البرنامج الصيفي بمحافظة القليوبية إلى 950 مسجدًا هذا العام، إضافة إلى الاهتمام بقضايا الأسرة وتنظيم الأسبوع الثقافي القادم حول قضايا الأسرة تحت عنوان "الأسرة صمام أمان المجتمع".

وخلال كلمته أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالبرنامج الصيفي للطفل وبجهود وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء، مؤكدًا أنه يربط ‏النشء بالمسجد، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه.

ونقل الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم تحيات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للحضور جميعًا ولأولياء الأمور، شاكرًا لهم حرصهم على مشاركة أبنائهم في البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف استجابت لرغبات أولياء الأمور وخصصت عددًا أكبر من المساجد في البرنامج الصيفي للطفل هذا العام لتصل إلى 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، وذلك لما تقدمه من دور فعال في رفع الروح الإيمانية لدى النشء، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعليم النشء القرآن الكريم والآداب العامة.

وخلال الندوة أكد الكاتب الصحفي نصر عبده مدير تحرير "البوابة نيوز"، أن البرنامج الصيفي صور مشرقة، وأكثر من رائع، يحتضن أطفالنا في بيوت الله (عز وجل)، وينمي عقولهم، ويطور قدراتهم، ويعلمهم معنى كلمة وطن، ويقدم لهم الرعاية التامة، والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، وتطوير عقول الأطفال ومنحهم الثقافة والوعي الرشيد، بفكر وسطي مستنير.

وأكد أن البرنامج الصيفي للأطفال يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالطفل، وأن الأطفال هم بناة المستقبل، وأن مساجد مصر تفتح أبوابها لأطفال البرنامج الصيفي، وأن البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأن البرنامج شهد تعاونًا وتكاتفًا بين وزارة الأوقاف وبين مؤسسات الدولة الوطنية، لرعاية الورد الذي فتح في مساجد مصر.

وأضاف أن مجلة "الفردوس" تشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية، والتي استخدمت فن الكوميكس لتوجيه الطفل والتأثير عليه إيجابيًّا للتفاعل مع أحداث الرواية وحب القيم المجتمعية النبيلة، مشيدًا بما رآه من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفي والذي يعقد بالمساجد.

كما أشادت الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة والذي أثمر عدت نشاطات متميزة منها سلسلة "رؤية" للنشء والتي تقدم معارف كثيرة، مؤكدة أن البرنامج الصيفي للطفل منارة ثقافية معرفية، ويسهم بدور فعال في تثقيف النشء، وزيادة علمهم وتنمية مواهبهم وتقويم سلوكياتهم ورفع الثقافة الدينية والعامة لديهم، موضحة أن القرآن الكريم أصدق الحديث وأبلغه، وقصصه أحسن القصص وأعذبه، وأن كل ما جاء في القرآن الكريم من قصص أو ذكر للحيوان أو الطيور أو الزواحف أو الحشرات أو غير ذلك من الكائنات إنما جاء لحكمة وعظة، نستلهم من ذكرها الدروس والعبر.

وأكدت الدكتورة هدى حميد معوض، أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، وإمداده بالأفكار، والمعارف، والسلوكيّات، والعادات، والتقاليد، والفنون، والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية، وأن وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، موجهة الشكر إلى أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على مشاركة أطفالهم بالبرنامج الصيفي، والذي يعبر عن المحبة الكامنة والإيمان العميق بما تقدمه وزارة الأوقاف من محتوى ناجح ومؤثر تأثيرا إيجابيا في المجتمع.

وقدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "هادي يحب وطنه"، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفي ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.