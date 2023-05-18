مصرع مهندس وإصابة شخصين فى حادث انقلاب ربع نقل بالمنيا

لقي مهندس مصرعه، وأصيب عامل وسائق، في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي في مركز سمالوط بالمنيا، كما أصيب طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم في مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع محمود مجدي 30 عاما، مهندس، مقيم في محافظة الإسكندرية، وإصابة كلا من: حسين غانم 24 عاما، سائق، ومحمود حسن 19 عاما، عامل، يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت أجهزة الأمن علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقي مدير الأمن بلاغا باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، وبالانتقال تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الجواد، 16 عاما، طالب، مقيم بمدينة المنيا، باشتباه كسر بالقدم والحوض وتم نقله إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب.