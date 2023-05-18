إصابة ٦ أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات، اليوم، إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط، واصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: صفاء عبد المطلب 40 عاما، شقيقتها فاطمة 33 عاما، تقيمان في مركز مطاي، محمد علي أحمد 54 عاما، مقيم في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع شمال كمين الرحمانية في مركز ديرمواس، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: آية رمضان عبد الجابر 20 عاما، زينب أبو العلا 30 عاما، يوسف ناجح 21 عاما، ويقيمون في عزبة جلال باشا الشرقية بمركز ملوي، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج.