مستوطنون إسرائيليون يعتدون بالضرب المبرح على فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من الفلسطينيين، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين الفلسطينيين في طريق الواد بالبلدة القديمة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.