مصرع 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بطوخ

لقي 3 أشقاء مصرعهم، في انهيار منزل بالطوب اللبن، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية قرقشندة، التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثث لمستشفى قها المركزي، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بانهيار منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة، بطوخ، ومصرع 3 أشقاء، وذلك أثناء بحثهم وتنقيبهم عن الآثار داخل المنزل.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية وتبين مصرع كلًا من: "محمود.ع.م"، 40 سنة، "حسين.ع.م" 38 سنة، و"عبدالرحمن.ع.م" 28 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قها المركزي.

وبإجراء التحريات تبين انه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفيين أثناء تنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليهم ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

