بسبب واقعة مباراة توتنهام.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراتين وتغريمه ماليًا بسبب واقعة مباراة توتنهام.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توقيع عقوبة على كلوب؛ بسبب تصرفاته في مباراة فريقه ليفربول ضد توتنهام بالجولة 34 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي فاز بها الريدز بنتيجة 4-3، يوم 30 أبريل الماضي.

وانتقد كلوب، حكم مباراة ليفربول وتوتنهام، بول تيرني، في حديثه بعد اللقاء، قائلًا: «كيف يمكن أن يحتسب خطأ على محمد صلاح؟ نحن لدينا تاريخ مع بول تيرني، لا أعرف حقًا ما لديه ضدنا، لقد قال إنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا».

وأضاف المدرب الألماني: «احتفالي كان غير ضروري، وهو أمر عادل خاصة أنني لم أقل أي كلمات سيئة، تعرضت لشد في أوتار الركبة خلال احتفالي، ولكن ما قاله لي (بول تيرني) عندما أعطاني البطاقة الصفراء أن الأمر غير مقبول وليس جيدًا».

وفرض الاتحاد الإنجليزي، عقوبة على يورجن كلوب بإيقافه مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني.

ويغيب كلوب عن مواجهة ليفربول المقبلة أمام أستون فيلا، في حين يعلق إيقافه في المباراة الثانية حتى بداية الموسم المقبل، بشرط ألا يرتكب أي انتهاكات أخرى.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: «اعترف يورجن كلوب بأن تعليقاته بشأن حكم المباراة خلال المقابلات الإعلامية بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائق لأنها تنطوي على تحيز وتشكك في نزاهة الحكم، وهي تعليقات شخصية وهجومية وتشوه سمعة المباراة، فرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع لاحقة».

ويحتل ليفربول، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد صاحبي المركزين الرابع والثالث.