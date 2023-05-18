الدوري التركي.. تريزيجيه احتياطيًا مع طرابزون سبور في مواجهة فنربخشة

أعلن نيناد بيليكا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فنربخشة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري التركي.

ويحل طرابزون سبور، اليوم الخميس، ضيفًا على فنربخشة بملعب شكري سراج أوغلو، في اللقاء الذي ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور، بعد عودته لقائمة الفريق مؤخرًا، بعد استبعاده في المباراة الماضية أمام أنقرة جوجو بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي فاز بها رفاق نجم المنتخب الوطني بثنائية دون رد.

ونجح محمود تريزيجيه في صناعة أول أهدافه بعد عودته من الإصابة، وذلك في مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور بالجولة 32 في الدوري التركي، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، وذلك في 29 أبريل 2023.

وبهذا الهدف، سجل محمود حسن تريزيجيه، 7 أهداف وصنع 2 آخرين مع طرابزون سبور في الدوري التركي خلال هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فنربخشة في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور