محمد حمدي زكي يقود هجوم أسوان أمام الزمالك

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس،ضمن منافسات الجولة 28 بمسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج.

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد.

خط الوسط الهجومي: أحمد خالد، حسام عرفات.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يقع أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.