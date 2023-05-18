ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حمدي زكي يقود هجوم أسوان أمام الزمالك

فريق أسوان
فريق أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس،ضمن منافسات الجولة 28 بمسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج.

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد.

خط الوسط الهجومي: أحمد خالد، حسام عرفات.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يقع أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

اسوان الزمالك الدوري المصري محمد حمدى زكى أيمن الرمادي