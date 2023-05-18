التحريات تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل مالك محل بالقليوبية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (مالك محل حلويات، مقيم بدائرة المركز) توفى إثر جرح طعنى بالجسم.

بالإنتقال والفحص وبسؤال (شقيق "المتوفى") قرر بحدوث مشادة كلامية بين "المتوفـى" وأحد الأشخاص ونجل شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، بسبب قيام المتوفى بمعاكسة نجلة الأول، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.