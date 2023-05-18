ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الزواج من النبتة إلى الشجرة".. تفاصيل مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، يومي ١٥ و١٦ مايو الجاري، مؤتمر الأسرة الرابع للآباء كهنة إيبارشيات وقطاعات الوجه البحري وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "نمو الزواج.. من النبتة إلى الشجرة"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور صاحبي الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا ومقرر لجنة الأسرة والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومقرر لجنة المتزوجين بالمجمع المقدس.

تضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل قدمها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية عن موضوع "المشكلات التي تعوق نمو الزواج وكيفية علاجها".

وأوصى المؤتمر بنشر ونقل الخبرات لإيبارشيات المشاركين في المؤتمر، والبالغ عددهم ١٠٠ مشترك من المهتمين بخدمة الأسرة.

 

 


 

الأساقفة والكهنة الآباء الأساقفة الأنبا مكسيموس لجنة الأسرة بالمجمع المقدس الأنبا تيموثاوس