"الزواج من النبتة إلى الشجرة".. تفاصيل مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، يومي ١٥ و١٦ مايو الجاري، مؤتمر الأسرة الرابع للآباء كهنة إيبارشيات وقطاعات الوجه البحري وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "نمو الزواج.. من النبتة إلى الشجرة"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور صاحبي الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا ومقرر لجنة الأسرة والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومقرر لجنة المتزوجين بالمجمع المقدس.

تضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل قدمها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية عن موضوع "المشكلات التي تعوق نمو الزواج وكيفية علاجها".

وأوصى المؤتمر بنشر ونقل الخبرات لإيبارشيات المشاركين في المؤتمر، والبالغ عددهم ١٠٠ مشترك من المهتمين بخدمة الأسرة.



