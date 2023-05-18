وزارة الداخلية تستقبل وفدا دبلوماسيا من دولة السويد بمقر قطاع حقوق الإنسان

إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، سيسيليا روسترتوم – روين "السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية"، والوفد المرافق لها بمقر القطاع.



واستعرض اللواء الدكتور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، خلال اللقاء جهود الوزارة فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وإنفاذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية، ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة بإعتبارها إحدى أولويات العمل الأمنى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث النظم العقابية.

كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى تناول تطوير وتحديث وإفتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.



وفى ختام الزيارة تقدم الوفد الزائر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن الإستقبال، كما أشادو بما لمسوه من إهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة ومراكز الإصلاح والتـأهيل بصفة خاصة، وإثنائها على إدارة المؤسسات العقابية الحديثة والإهتمام بإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى أحد ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.