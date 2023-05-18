الأمن يضبط المتهم بفيديو التشاجر باسطوانات الغاز بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتشاجر بإستخدام اسطوانات الغاز بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمون بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بالتشاجر فيما بينهم بإستخدام أنابيب الغاز.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بالتشاجر بإستخدام إسطوانة غاز.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبحوزته إسطوانة غاز، وبمواجهته أيد ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

