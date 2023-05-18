الحوار الوطنى.. عضو بالتنسيقية تطالب بإنشاء صندوق استثمار للولاية على أموال الأطفال

عبرت بسمة سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب مصر بلدى، عن سعادتها بالحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات، مؤكدة أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، مشيرة إلى أن الاسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا، وأن الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن آرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

وأضافت سعيد، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن من القضايا الهامة التى تتصدر الحوار الوطنى والرأي العام هى قضية الوصايا على المال، وما يتعلق بها من أمور، مؤكدة أن الحقيقة أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات.

وشددت على أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية، موجهة مجموعة من المقترحات، منها تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشرة، فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية، والتواصل الإلكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبى، بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها.

واقترحت أن يكون صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي، وإنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى، ومراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال، وذلك من خلال تيسير الإجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من الإنفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية.

