الحوار الوطني.. خالد داغر يؤكد أهمية الفن والموسيقى في الحفاظ على الهوية المصرية

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، على أهمية الجانب الفني والموسيقي وتأثيره في الهوية المصرية، محذرا من أن التطور التكنولوجي ساهم في توجه الشباب لأفكار موسيقية خارجة عنهم.

وقال “داغر” خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، إن هناك فرق كبيرة تقدم الموسيقي العربية، ولكن هناك مشكلات إعلامية في الوصول بها لكل للناس.

وذكر أن دار الأوبرا نجحت في الخروج للمدن المصرية مثل قنا وسوهاج وغيرهم بإقامة حفلات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وكان هناك تجاوب كبير من الشباب، مشددًا على أن تثبيت الهوية الموسيقية يعد أحد الاعمدة الاساسية لتثبيت الهوية الوطنية وخاصة لدى الأطفال والشباب.