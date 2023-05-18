هالاند ينافس مواطنه على جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج بالموسم الجاري 2022-2023.

وأعلنت الرابطة، القائمة بتواجد 8 لاعبين شبان، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي ينافس مواطنه مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، على جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج.

واختارت الرابطة، 8 لاعبين للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا، والذين ظهروا بشكل جيد في المسابقة التي اقتربت من نهايتها.

ويمكن للجماهير، المشاركة في التصويت لاختيار أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على أن ينتهي التصويت، يوم الإثنين 22 مايو، على أن يتم دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم لتحديد الفائز والذي سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 30 مايو.

ويتواجد ثلاثي أرسنال، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي بالقائمة، رفقة ثنائي برايتون، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والإكوادوري مويسيس كايسيدو، بجانب ثنائي نيوكاسل يونايتد، الهولندي سفين بوتمان، والسويدي ألكسندر إيزاك.

المرشحون لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)

البرازيلي جابرييل مارتينيلي (أرسنال)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (برايتون)

الإكوادوري مويسيس كايسيدو (برايتون)

الهولندي سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد)

السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد).