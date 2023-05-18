الحوار الوطني .. رئيس القناة الوثائقية: مادة التاريخ لابد أن تكون أساسية لطلاب علمى وأدبى

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الهوية لا يوجد لها تعريف محدد مثلما نتحدث عن الحق والجمال، ومن هذا المنطلق نكون أمام تعدد فى الآراء الخاصة بالتعريفات وهو الأمر يتطلب أن نكون أهمية فى استنهاض لأوضاع اللغة العربية بعد انهيارها خلال الفترة الأخيرة حيث إن الانهيار مبالغ فيها.

واقترح “سعيد” خلال كلمته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، على ضرورة تطوير صياغة كتب التاريخ فى مصر بالمدارس على أن تكون التاريخ مادة أساسية على الأدبى والعلمى فى الثانوية العامة، مع العمل على استمرارية التوثيق لمنتجات وثائقية سواء على مستوى الصورة أو الكتابة، وذلك بما يخدم صناعة الوعى فى مصر، مشيرا إلى أن القناة الوثائقية تعمل على ذلك منذ انطلاقها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، على أهمية الجانب الفني والموسيقي وتأثيره في الهوية المصرية، محذرا من ان التطور التكنولوجي ساهم في توجه الشباب لأفكار موسيقية خارجة عنهم، مشيرا إلى إن هناك فرق كبيرة تقدم الموسيقي العربية، ولكن هناك مشكلات اعلامية في الوصول بها لكل للناس.

وذكر أن دار الاوبرا نجحت في الخروج للمدن المصرية مثل قنا وسوهاج وغيرهم بإقامة حفلات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وكان هناك تجاوب كبير من الشباب، مشددًا على أن تثبيت الهوية الموسيقية يعد أحد الاعمدة الاساسية لتثبيت الهوية الوطنية وخاصة لدى الأطفال والشباب.