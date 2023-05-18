13 اجتماعا على مائدة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الأسبوع المقبل.

وأوضح “سالم” فى بيان له، أنه من المقرر أن يتم الاجتماع الأول والثانى والثالث والرابع يوم الاثنين الموافق 22/5/2023، وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية:



1- ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

2 - ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي.

3 - الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة.

4- ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك عن العام المالي 2023/2024.



وأضاف أن الاجتماع الخامس والسادس والسابع يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023، سوف يخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عن العام المالي 2023/2024.



تابع: أما الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية: ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد لديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وذلك عن العام المالي 2023/2024.



وقال النائب مصطفي سالم، ان الاجتماع الحادي عشر ويعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية: (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.



وأشار إلى الاجتماع الثاني عشر سيكون يوم الخميس أيضا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية: (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الثالث عشر سيكون الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية: (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.