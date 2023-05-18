6 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في البريميرليج للموسم الجاري 2022-2023.

وكشف الرابطة عن القائمة، بتواجد 6 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس القائمة، مع تواجد مواطنيه مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا.

ويتواجد في القائمة أيضًا البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، فضلًا عن الإنجليزي إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، بجانب المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون، الذي يقدم مستويات رائعة خلال الموسم الجاري ونتائج كبيرة أمام كبار البريميرليج.

ويمكن للجماهير، المشاركة في التصويت لاختيار أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، على أن ينتهي التصويت، يوم الإثنين 22 مايو، على أن يتم دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم لتحديد الفائز والذي سيتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 30 مايو.

المرشحون لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

البرتغالي ماركو سيلفا (فولهام)

الإسباني مايكل أرتيتا (أرسنال)

الإنجليزي إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)

الإسباني أوناي إيمري (أستون فيلا)

الإيطالي روبرتو دي زيربي (برايتون).