الوادي الجديد تستعد للمشاركة فى مبادرة "القرية الخضراء" بـCOP 28

تستعد محافظة الوادي الجديد، للمشاركة في مبادرة القرية الخضراء من خلال تأهيل بعض القرى بمراكز المحافظة للإشتراك في قمة المناخ المقبلة في الإمارات COP 28.

حيث شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالاجتماع التمهيدي لمبادرة "القرية الخضراء " التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة econsult، وعدد من نواب المحافظين، ونبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة، أشرف الأنوار مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، نجلاء عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تأهيل عدد من القرى المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الرشيدة" والمشاركة بفعاليات قمة المناخ Cop 28 بدولة الإمارات، من خلال استيفاء مجموعة المعايير المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والموارد المتاحة.

وأشارت إلى أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة بالقرى، وحصد مراكز متقدمة بالدورات المختلفة لمسابقة مصر للتميز الحكومي، موجهًة بحصر وترشيح مجموعة من القرى المؤهلة للمشاركة بالمبادرة وفقًا للاشتراطات والمعايير المطلوبة.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي لمبادرة القرية الخضراء (1)

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي لمبادرة القرية الخضراء (2)

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي لمبادرة القرية الخضراء (3)