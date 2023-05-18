قبل عرضه في مهرجان كان.. تريلر فيلم "قتلة زهرة القمر"

طرحت منصة آبل بلس الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والجريمة المنتظر “قتلة زهرة القمر” للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو، والمقرر طرحه في أكتوبر المقبل.

الفيلم الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، قصته مقتبسة عن رواية للكاتب ديفيد جران، وتدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي حين يتعرض أحد أفراد قبيلة "أوساج" الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، ليتم الاستعانة بمحقق الـ"FBI" إدجر هوفر للتحقيق في الواقعة. ووفقًا لمصادر داخل شركة الإنتاج فإنه جرى التصوير بمدينة أوساج سيتي، لضمان دقة تصوير الفيلم لثقافة القبيلة في عشرينيات القرن العشرين.

وتقوم منصة "آبل بلس" الرقمية بعملية إنتاج وتوزيع الفيلم، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار تقريبا، عقب انسحاب عملاق البث الرقمي "نتفليكس" من تمويل المشروع.