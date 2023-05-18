ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قبل عرضه في مهرجان كان.. تريلر فيلم "قتلة زهرة القمر"

The Killers of the
The Killers of the flower moon
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت منصة آبل بلس الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والجريمة المنتظر “قتلة زهرة القمر” للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو، والمقرر طرحه في أكتوبر المقبل.

الفيلم الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، قصته مقتبسة عن رواية للكاتب ديفيد جران، وتدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي حين يتعرض أحد أفراد قبيلة "أوساج" الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، ليتم الاستعانة بمحقق الـ"FBI" إدجر هوفر للتحقيق في الواقعة. ووفقًا لمصادر داخل شركة الإنتاج فإنه جرى التصوير بمدينة أوساج سيتي، لضمان دقة تصوير الفيلم لثقافة القبيلة في عشرينيات القرن العشرين.
وتقوم منصة "آبل بلس" الرقمية بعملية إنتاج وتوزيع الفيلم، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار تقريبا، عقب انسحاب عملاق البث الرقمي "نتفليكس" من تمويل المشروع.

 

The Killers of the Flower Moon مارتن سكورسيزي ليوناردو دى كابريو مهرجان كان السينمائي