غياب محمد صلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الجاري 2022-2023.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد الجائزة، تواجد 7 لاعبين على رأسهم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، على أن ينتهي التصويت، يوم الإثنين 22 مايو، على أن يتم دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم لتحديد الفائز والذي سيتم الإعلان عنه يوم السبت 27 مايو.

وشملت القائمة، تواجد 2 من لاعبي أرسنال، و2 من مانشستر سيتي، ولاعب من مانشستر يونايتد، ولاعب من توتنهام، ولاعب من نيوكاسل يونايتد.

ويتصدر هالاند، قائمة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 36 هدفًا، ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، ولذلك ستكون المنافسة صعبة على باقي اللاعبين في القائمة، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في ظل تواجد الهداف النرويجي.

ولم تشهد قائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالرغم من تألقه وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية في ظل تراجع نتائج الريدز هذا الموسم.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي كيران تريبير (نيوكاسل يونايتد).