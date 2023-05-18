الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7،1% خلال الربع الأول لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7،1٪ من إجمالي قوة العمل بإنخفاض 0،1٪ عن الربع السابق.

وأوضح الجهاز أنه سجل تقدير حجم قوة العمل 30،571 مليون فرد مقابل 30،344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0،7٪.

وأضاف أن قوة العمل فى الحضر قد بلغت 13،255 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17،316 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25،190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5،381 مليون فرد.

وأكد الجهاز أنه يرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.

وأشار إلي انه سجل عدد المتعطلين 2،171 مليون متعطل بنسبة 7،1٪ من إجمالى قوة العمل (1،137 مليون ذكور، 1،034 مليون إناث)، مقابل 2،185 مليون متعطل عن الربع السابق 2022 بإنخفاض قدره (14) ألف متعطل بنسبة 0،6 ٪، وبارتفاع قدره 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،2٪.

كما بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 4.7٪ في الربع السابق وكذلك 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.



وبلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) خلال الربع الحالى 60،3٪، مقابل 63،0٪ فى الربع السابق من أجمالي المتعطلين.