خلاف فنى حول استخدام الذكاء الاصطناعي فى صناعة الأغنية.. محسن جابر يقاضي عمرو مصطفى.. وحسين الجسمي يرحب بالفكرة.. والملحن حمدي صادق يقترح قانونا لتجريم استخدامه

أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني موجة واسعة من الجدل بين تأثير ذلك على الصناعة وحقوق الملكية الفكرية لصناع العمل.

بدأ الأمر حينما تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغنية "يا خبر" للفنان حسني الجسمي التي طرحها مؤخرا ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت دويتو يجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

وعبر حسين الجسمي عن ترحيبه بالفكرة وشارك الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" وعلق عليه قائلا: يا خبر زي العسل.

https://www.instagram.com/reel/CsMehCqBdE0/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وفى سياق آخر، نبه الملحن حمدي صادق على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني ومدي تأثيره على صناعتها.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنا اقترح من الآن، قيام نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين بسن قانون فوري (بتجريم) بعقوبه مشدده، استخدام الذكاء الاصطناعي في وضع صوت مطرب أو مطربة في أغنيه مش بتاعته ونزولها علي الميديا، كما حدث مع شيرين عبد الوهاب في غنوه نزلت بصوتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي متعرفش حاجه عنها اساسا، الموضوع خطير من وجهة نظري.

ونشر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، مقطعا لأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي من ألحانه، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وعلق عليه قائلا: على مدار 24 سنة قدمت عديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج، تعالو نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبا هتسمعوا الأغنية كاملة.

https://www.facebook.com/watch/?v=262636289578348&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=YCRy0i&ref=sharing

ليعلن المنتج محسن جابر مقاضاة عمرو مصطفى حيث أن ورثة كوكب الشرق، أم كلثوم، اتفقوا معه على شراء أغنياتها.

وأكد المنتج محسن جابر، أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى، رغم علاقتى الوطيدة به، أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق أم كلثوم، أو استعمال إسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.



وأضاف المنتج في بيان صحفي: لايجوز تشويه التراث الخاص بأم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي، تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية، ويقول مؤلف الأغنية، المعروف باسم جوست رايتر (ghostwriter)، إن الأغنية تم إنشاؤها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي تم برمجته على الأصوات الموسيقية.

وتابع: على الفور قامت مجموعة يونيفرسال الموسيقية (Universal Music Group) إحدى أكبر شركات الموسيقى في العالم، والتي تمثل كل من النجوم العالميين دريك، وأريانا غراندي، وهاري ستايلز، بارسال إنذارا إلى منصات بث الموسيقى، طلبت منهم عدم السماح لبرامج ومنصات الذكاء الصناعي من استخدام منصاتهم لأغنيات الذكاء الصناعي وطلبوا إزالة الأغنية فورا.

وأضاف: أثارت قضية حقوق الملكية الفكرية، على ضوء تطور الذكاء الاصطناعى، وطالبت الشركة بتعويض مالى كبير.

وأكد المنتج محسن جابر، أنه الآن بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإيقاف أى مهزلة أو عبث فى صوت أم كلثوم، فأم كلثوم رمز كبير لايجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو العبث به.