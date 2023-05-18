قبل حسم "المركزي" للفائدة.. تراجع جديد في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بمقدار 19 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد في الأسواق المصرية وقبل ساعات من حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2,190 جنيه للبيع و 2,210 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 2,503 جنيه للبيع و 2,526 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 إلي 1460 جنيه للبيع 1473 جنيه للشراء، و عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و 1894 جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء.



