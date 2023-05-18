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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قبل حسم "المركزي" للفائدة.. تراجع جديد في أسعار الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بمقدار 19 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد في الأسواق المصرية وقبل ساعات من حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك.

وسجل سعر عيار 21  حوالي 2,190  جنيه للبيع و 2,210  جنيه للشراء، بينما بلغ  سعر عيار 24 نحو  2,503 جنيه للبيع و 2,526 جنيه للشراء
ووصل سعر عيار 14 إلي 1460 جنيه للبيع  1473 جنيه للشراء، و عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و 1894 جنيه للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه  الذهب إلي 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء.

 

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب