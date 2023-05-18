دعاء زهران: انطلاق الحوار الوطني هو بمثابة نقلة نوعية فى مناقشة جميع القضايا

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية المجتمعية، إن انطلاق الحوار الوطني هو بمثابة نقلة نوعية فى مناقشة جميع القضايا، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت “زهران” خلال تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني جاء فى توقيت دقيق تمر به جيمع دول العالم بأزمة اقتصادية كبيرة، ويأمل الجميع منه أن يخرج بمخرجات تسهم فى حل الأزمات الراهنة.

وأشارت إلي أن الحوار الوطني أقدم على مبدأ راسخ تحقق بالفعل وهو أنه لا تمييز ولا إقصاء، لذلك عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة المشاركة في الحوار من خلال حوار مجتمعي واسع أفرز مئات الرؤي والأفكار، والتي ستكون مطروحة على مائدة الحوار.

ولفتت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر، إلي أن النقاشات التي تمت وتبادل الآراء والأفكار، تنتج عددًا كبيرا من الحلول لكل القضايا في العديد من الملفات، خصوصا أن جميع المتحاورين هدفهم واحد بوجهات نظر مختلفة، موضحة أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني وفقا لما يتوافق عليه المشاركين.