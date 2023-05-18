حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من سياراتهم بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الخميس بحبس مسجل خطر 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات ، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم ، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات ، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ،وبحوزته (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه– جهاز لاب توب "مجهول المصدر")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى،وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا إرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.