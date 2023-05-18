بيومي فؤاد بعد خسارة ريال مدريد برباعية: مش عاوزين مدرب

علق الفنان بيومي فؤاد على خسارة فريق ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الأربعاء برباعية نظيفة من نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسخر بيومي فؤاد من هزيمة الريال من السيتي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستعينًا بصورة له من إحدى أعماله الدرامية، وهو يرتدي زي المدرب، وقال: «مش عاوزين مدرب؟».

ووجه فؤاد سؤاله للحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التغريدات القصيرة، في إشارة منه لتغيير المدير الفني الإيطالي للملكي، كارلو أنشيلوتي، الذي يقترب من الرحيل عن الميرينجي وتوليه المهمة الفنية لمنتخب البرازيل في الفترة المقبلة.

يذكر أن، الفنان بيومي فؤاد جسد شخصية المدرب في عملين دراميين هما، مسلسل كابتن أنوش، ومسلسل الكبير، وظهر خلاله بشخصية الطبيب ولكن في حلقات منه قاد بدور المدرب.