النيابة تأمر بعرض جثة شخص علي الطب الشرعي صدمته سيارة أعلى الطريق بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، بعرض جثة شخص على الطب الشرعي بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الزيتون.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.