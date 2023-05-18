نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب

يمكن أن يكون مرض تضخم عضلة القلب المعروف باسم "HCM" مخيفًا، حيث يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية التي يمكن أن تكون قاتلة في غضون دقائق قليلة إذا لم يتم علاجها على الفور.

وقال ديفيد أوينز، المدير المشارك لعيادة اعتلال عضلة القلب التضخمي في معهد القلب UW Medicine في سياتل، واشنطن: يُعتقد أن كل شخص يعاني من HCM لديه خطر متزايد من الموت المفاجئ، وذلك حسبما ذكر موقع HealthCentral الطبي.

وأشار “أوينز” إلى أن مرضى تضخم عضلة القلب يعانون من العديد من المخاوف، إلا أن الخوف الأكبر بالطبع هو خطر الموت القلبي المفاجئ (SCD)، موضحا أن تضخم العضلة يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وإذا استمر لأكثر من 30 ثانية، فقد يتوقف القلب عن العمل بشكل صحيح.

نصائح لمرضى تضخم عضلة القلب

ولذلك، ينصح الخبراء، وفقًا لـ"أوينز"، مرضى تضخم عضلة القلب باتباع خمس نصائح هامة لتجنب الوقوع في المخاوف التي يعانون منها.

1- وينصح الطبيب النفسي نيكيتا شاه، المدير الطبي المساعد لمركز الطب النفسي عن بُعد في نورثويل هيلث في مدينة نيويورك، بتحدثك عن حالتك المزاجية إذا لم يسألك طبيبك عنها، ويؤكد أنه يجب أن تكون جزءًا من كل متابعة لديك.

2- ويشير الدكتور شاه إلى أن العلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، موضحا أن العلاج يركز على استكشاف أنماط التفكير والعواطف واستبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية تؤدي إلى سلوكيات صحية، ويمكن للمريض، على سبيل المثال، استعادة الانخراط ببطء مع العالم بمساعدة العلاج، بدءًا ربما بمجموعات دعم افتراضية.

3- يمكن لتقنيات الاسترخاء أن تساعد في إراحة عقلك وتقليل حالة القلق، ويوصي الخبراء أوينز وشاه بتجربة التأمل كواحدة من هذه التقنيات، وتشير شاه إلى أن هناك أنواعًا عديدة من التأمل ويمكن ممارستها بالتدرج وفقًا لجدول زمني يناسب الشخص، حيث يمكن استخدام الهاتف الذكي أو تطبيقات التأمل أو البودكاست أو حتى طباعة التعليمات على ورق.

4- يوصي الدكتور أوينز بالانضمام إلى مجموعات الدعم لمرضى تضخم عضلة القلب، حيث يمكن للأشخاص المعانين من HCM الحصول على الدعم من الأشخاص الذين يمرون بنفس المشكلة، وبشكل خاص إذا كانت المخاوف مرتبطة بجهاز إزالة رجفان القلب.

5- ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية بشكل آمن ومنتظم، حتى للأشخاص الذين يعانون من HCM ولديهم جهاز تنظيم ضربات القلب، وتؤكد الدراسات الحديثة على أن المخاطر منخفضة ويمكن للأشخاص المصابين بـ HCM ممارسة التمارين الرياضية بأمان، ويجب عليهم التحدث مع الطبيب لاختيار التمارين الرياضية المناسبة لحالتهم الصحية.