حبس متهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس شخصين بتهمة سرقة أغطية بالوعات صرف صحي من الشارع، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين، لقيامهم بأعمال سرقات في منطقة الدرب الأحمر.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر، وبحوزتهما 2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر"، 2 مفتاح، وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرابأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" بإستخدام "عتلة حديدية ومفك".

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.