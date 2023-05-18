الجزائر تضبط 16 إرهابيا وتعثر على أسلحة وذخائر ومخبأ في عمليات متفرقة

ضبطت القوات المسلحة الجزائرية 16 عنصرًا إرهابيًا في عمليات متفرقة بالبلاد، في إطار خطة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما عثرت على كميات مختلفة من الأسلحة والذخائر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس، فإن وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان مكافحة الإرهاب وفي سياق العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي تيسمسيلت /ن ع2، أفضت مؤخرا إلى إلقاء القبض على (4) إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وإثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيين الموقوفين، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات بحث وتفتيش بإقليم القطاع العملياتي عين الدفلى /ن ع1، يوم أمس 17 مايو 2023 من استرجاع أسلحة وذخيرة.

شملت الأسلحة، بحسب البيان، مدفع هاون عيار 60 ملم. بندقية رشاشة"FMPK". بندقيتين مضخيتين. بندقيتين نصف آلية من نوع "سمينوف". ثلاثة بنادق تكرارية؛ بندقيتي صيد. مسدسين آليين من نوع كولت. أربعة مخازن ذخيرة. تسعة قذائف هاون. و(1646) طلقة من مختلف العيارات. أربعة قنابل يدوية، بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وأكد البيان أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في اجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطني، وكذا عزم وحدات قواتنا المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.

وقبل يوم، أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 مايو 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، في هذه العمليات الأخيرة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من بومرداس وبسكرة.