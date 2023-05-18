انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ على صفيح ساخن

يخوض، 24 مرشحًا منافسة قوية للفوز بـ8 مقاعد في العضوية، في انتخابات الغرفة التجارية بكفرالشيخ ، عن دورة 2023 - 2027 والمقرر إجراؤها يوم 17 يونيو القادم ،وتشهد الإنتخابات هذه المره منافسة شديده للفوز بهذه المقاعد ،بين قوائم الأمانة والشهبندر والمستقلين، وسوف تجري في حديقة صنعاء.

وطبقًا، للمعلومات الأولية، فقد ترشح ،كل من، أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، من مركز بيلا، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، من مركز الحامول، وساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز من مركز سيدي سالم، وعلاء حسن حسن مطر، من مركز دسوق، ومحمد محمود السيد محمد من مركز الرياض، ومحمود عبد الوهاب محمد مسعود، بندر كفرالشيخ ، ومحمود محمد علي أبو شعيشع فودة، من مركز قلين، ونبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن، من مركز كفرالشيخ.

كما ترشح أيضًا، إبراهيم فرج علي عبد الدايم الجزار، من مركز كفرالشيخ ،وأحمد ظريف أحمد سلامة، من قرية كفر المرازقة، بمركز قلين، وأحمد عبد الحليم شعيشع مندور، من مركز بيلا، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، من قرية الكفر الشرقي، بمركز الحامول، وأسامة عتمان عبد الحميد، من مركز بلطيم، وحاتم السعدي محمود عبد الغفار، من مركز الحامول، وحجازي محمود محمد الشراكي، من مركز الرياض، ورشدي محمد محمد مفتاح، من مركز فوه.

ترشح كذلك كل من، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، من قرية سد خميس، بمركز سيدي سالم، وشحاتة عبد الستار عبد الفتاح مطر، من قرية القن، بمركز سيدى سالم، وعبد العال يوسف عبد العال سليمة، من مركز دسوق، وعلاء إبراهيم علي حسن، ريحان، من مركز كفرالشيخ ، وعلاء حسن حسن مطر، من مركز دسوق، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، من قرية شباس عمير، بمركز قلين، ومحمد السيد محمد البيلى، من مركز بيلا.

كما ترشح كل من محمد صلاح حسن دشيشة، من مركز سيدي سالم، ومحمد كمال عبد الحافظ أحمد علي، من مركز كفرالشيخ ، ومحمد محمد محمد إبراهيم الصعيدي، من مركز دسوق، ومحمد محمود السيد محمد، من قرية الحاج علي، بمركز الرياض، ومحمود عبد الوهاب محمد مسعود، من مركز كفرالشيخ ، ومحمود علي أبو شعيشع فودة، من قرية نشرت، بمركز قلين، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، من قرية أبو غنيمة، بمركز سيدي سالم، ومها محمد علي الحوشي، من مركز مطوبس، ونبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن، من قرية شنو.

ومن المقرر، أن تُجرى انتخابات، الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية يوم السبت الموافق 17 يونيو القادم .