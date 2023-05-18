محافظ مطروح يفتتح وحدة ساحل العميد الصحية .. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، وحده ساحل العميد الصحية، والتى تم إنشائها بالجهود الذاتية ودعم فرش من وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى والنائب رزق علواني، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام.



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مساحة مبانى الوحدة الصحية ٢٥٥ متر مربع على مساحة كلية ٢٠٠٠م، ومكونة من دور أرضى ودورين علويين وتخدم حوالى ٦ آلاف نسمة، خاصة وأن أقرب وحدة منها وحده العميد والتي تبعد عنها حوالى ١٣ كيلو، وتتكون الوحدة من عيادة خارجية، عيادة طوارئ الصيدلية،عيادة أسنان، تنظيم أسرة، وتثقيف صحى ومعمل تطعيم، كما تضم الوحدة مركز تحكم دوائى لتوزيع وحصر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية للمستشفيات والوحدات بالقطاع الشرقي للمحافظة، وكذلك بها، وسكن للأطباء بالدور الثالث، وسكن لأطباء القوافل العلاجية التى ستخدم أهالي المحافظة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية، موجها بأهمية توافر العنصر البشرى بالوحدة مع مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر دورى بها مع دعم الوحدة بجهاز كمبيوتر لتسجيل وارد وصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.

محافظ مطروح يفتتح وحدة ساحل العميد الصحية

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