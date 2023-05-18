أحمد مرتضى ينهي أزمة يد الزمالك قبل خوض نهائي كأس الكئوس الأفريقية

أكد حمادة عبد الباري مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أنه تواصل مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي ألعاب الصالات وتم توفير المبلغ المطلوب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وتم دفعه كاملا وهو قيمة الرسوم الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس الكئوس الأفريقية لكرة اليد.

ويستعد فريق يد الزمالك لخوض مباراة نهائي البطولة أمام نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الزمالك إلى نهائي كأس الكئوس بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي بنتيجة 25-24، بينما تأهل الأهلي بعد الفوز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 36-23 في الدور نفسه.