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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. أحدث ظهور لعبلة كامل على السوشيال ميديا

الفنانة عبلة كامل
الفنانة عبلة كامل
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شارك حساب رسمي موثق على تطبيق "انستجرام"  يحمل اسم الفنانة عبلة كامل صورة جديدة لها بعد فترة غياب طويلة عن الظهور.

وكتب الحساب تعليقا على الصورة:" نهاركم جميل يا أحبابي".

يذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين تحدث عن اختفاء عبلة كامل أثناء لقائه ببرنامج “ vip “   الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة "هي "، وقال إنه يتواصل بشكل مستمر معها من خلال الهاتف المحمول، حيث يطمئن عليها بين الحين والآخر.

وأضاف زكي أنها أخبرته برغبتها بعد الظهور أو العودة للساحة الفنية، وذلك أثناء دعوته لها للتكريم بمهرجان الدراما الذي أقيم مؤخرا بمركز المنارة للمؤتمرات.

وأوضح زكي أنه احترم قرارها لأن الأمر في النهاية يرجع لها ولا يستطيع أحد أن يراجعها به.

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