ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام.. صور

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية ٣٠٠ متر مربع وبتكلفة نحو ٢ مليون جنيه لتخدم أهالي مركز الحمام. 

جاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان، والنائب رزق جالى، والنائب رزق علواني، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام. 


وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثان مع توفير خدمات  وإجراءات التضامن الاجتماعى للمواطنين وربطها إلكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح رئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعي لنقل الموظفين والأهالي إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس  للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم. 

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام

IMG-20230518-WA0022
IMG-20230518-WA0022
IMG-20230518-WA0023
IMG-20230518-WA0023
IMG-20230518-WA0024
IMG-20230518-WA0024
IMG-20230518-WA0025
IMG-20230518-WA0025
IMG-20230518-WA0026
IMG-20230518-WA0026
IMG-20230518-WA0027
IMG-20230518-WA0027
IMG-20230518-WA0028
IMG-20230518-WA0028
IMG-20230518-WA0030
IMG-20230518-WA0030
IMG-20230518-WA0029
IMG-20230518-WA0029
مطروح الحمام الإدارة الاجتماعية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التضامن الاجتماعي