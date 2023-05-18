محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة إجمالية ٣٠٠ متر مربع وبتكلفة نحو ٢ مليون جنيه لتخدم أهالي مركز الحمام.

جاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان، والنائب رزق جالى، والنائب رزق علواني، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام.



وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثان مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعى للمواطنين وربطها إلكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح رئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعي لنقل الموظفين والأهالي إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام

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