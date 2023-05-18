خاص لـ"البوابة نيوز".. نادية مصطفى: "يسلملي ذوقهم"

انتهت المطربة نادية مصطفى من تسجيل أغنيتها الجديدة “يسلملي ذوقهم، والتي تعود بها خلال الأعمال الصيفية الجديدة، والتى سيتم طرحها على موقع “يوتيوب” والقنوات الفضائية والغنائية يوم الأحد المقبل.

وقالت المطربة نادية مصطفى، إن أغنية “يسلملي ذوقهم” مفرحة ومبهجة وشبيهة كثيرا لأغنية الصلح خير وسلامات والأغاني التي يحبها الجمهور مني.

وأوضحت “مصطفى” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في عدد من الأماكن السياحية مثل الأهرامات وقصر محمد علي، مضيفة أنها قصدت بذلك الترويج للسياحة وعبق التاريخ المصري.

و تقول مقدمة الأغنية: “غاليين في سوقنا… غاليين في سوقهم”، وهي من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج رودينا حاطوم.

الجديد بالذكر أن نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية اشتهرت بعدة أغاني منها “سلامات يا حببنا يا بلديات - الصلح خير” وغيرها من الأغاني الشهيرة التي تعيش في وجدان المستمعين من مصر والوطن العربي.